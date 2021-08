Wonen in Blauwe Scholk en op De Donk gaan hand-in-hand

Ontevreden burgers hekelen steeds vaker ‘gebrekkige inspraak’ bij bouwplan­nen

26 augustus SINT-MICHIELSGESTEL - Het loopt allesbehalve soepeltjes met inspraakmogelijkheden voor burgers in de gemeente Sint-Michielsgestel. Na ontevreden buurtbewoners in de Veldstraat in Den Dungen en bij de Rietstok in Gemonde, is het nu ook raak met een bouwplan in Middelrode. De roep om beter gehoord te worden zwelt aan.