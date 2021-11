Wonen in Boxtelse kerk Sacre Coeur: kopers druppelen nu binnen

BOXTEL - Het zijn zeker geen alledaagse appartementen die er komen in de Heilig Hartkerk in Boxtel. Vandaar dat kopers niet in grote drommen in de rij staan, ondanks de overspannen woningbouwmarkt. Maar de kandidaten druppelen wel langzaam binnen.

Het riante penthouse van 226 vierkante meter is zelfs al verkocht boven in de nok van de kerk, met een groot aantal glas-in-loodramen, zo melden Melanie Huijberts en Michel de Groot, die het speciale bouwplan Sacre Coeur in de Heilig Hartkerk als ontwikkelaars hebben opgezet.

Quote We beginnen met de verbouwing en renovatie als tachtig procent is verkocht Melanie Huijberts, Mede-ontwikkelaar

,,We beginnen pas als ongeveer tachtig procent van de appartementen is verkocht aan kandidaat-kopers. En we zitten nu ongeveer op de helft. We verwachten de komende tijd dat er steeds meer kopers volgen.”

Die ervaring heeft ook Nuyens Makelaars, een van de verkopende partijen voor de ontwikkelaars van de Sacre Coeur. ,,Het druppelt binnen. Dus er is zeker belangstelling voor het wonen in de Heilig Hartkerk.”

Aannemer in startblokken

Voor de Sacre Coeur zijn alle vergunningen binnen. ,,We kunnen dus echt van start gaan als we die tachtig procent verkoop binnen hebben. En een geruststellende gedachte is ook dat de aannemer in de startblokken staat. Want in deze overspannen bouwwereld heb je die zekerheid niet. Wij hebben gelukkig al veel eerder afspraken gemaakt met aannemer Theo van Kasteren uit Veldhoven. Die sluit bij ons aan als we rond zijn.”

Dakrenovatie

Qua planning gaat het volgens Melanie Huijberts dan als volgt: ,,Om de overlast voor de buurt binnen de perken te houden combineren we werkzaamheden binnen en aan de buitenkant. Er worden straks dakrenovaties uitgevoerd op een aantal plekken. En daarnaast gebeurt het merendeel natuurlijk binnen. Want de schil van de appartementen, de kerk zelf, staat er al. Het is in feite een nieuwbouwproject binnen een historische schil.”

Sacristie

Er komen twintig ruime appartementen in de Heilig Hartkerk. Tevens komt er een centrale ruimte op de 3de verdieping die wordt omringd door gebrandschilderde ramen. Dit geeft een zeer bijzondere sfeer. ,,Het gebouw krijgt straks uiteraard een vereniging van eigenaren. De sacristie is ook al verkocht en vormt een onderdeel van dit project.”

Aangekocht in 2016

De Groot kocht het gebouw in 2016. Hij wilde er toen een evenementencentrum van maken en speelde in 2017 met de gedachte voor horeca op de benedenverdieping met daarboven een tiental woningen. Plannen die hij los lieten om in 2019 uiteindelijk de verbouwing tot 21 woningen (20 appartementen en de stadsvilla) mogelijk te maken.

Volledig scherm De Heilig Hartkerk, waar luxe appartementen in worden gemaakt. © Domien van der Meijden

Rijksmonument

Inmiddels zijn de gemeente, de monumentencommissie en ook de Rijksdienst Cultureel Erfgoed het eens over de aanpak van de ontwikkelaars. De oude kerk in de wijk Breukelen is een Rijksmonument uit 1901. Ze werd in 2015 aan de eredienst onttrokken. Kerkgangers maken nu veelal gebruik van de Sint Petrusbasiliek in het centrum van Boxtel.