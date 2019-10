Wonen in doopkapel, het kan straks in Schijndel

Wonen in de kapel waar je gedoopt bent, het is binnen niet al te lange tijd mogelijk in de voormalige doopkapel van de Onze-Lieve-Vrouwe-kerk in de Schijndelse wijk Boschweg. Ontwikkelaar Jeroen Bestebreurtje van Abeco kan binnenkort groen licht verwachten van het college van B en W van Meierijstad. Uniek in het land is het niet, maar wel bijzonder. ,,We houden de doopkapel zo veel mogelijk in stand”, zegt architect Steven Woudstra. ,,Het is zelfs zo dat vanaf de Boschweg de oude doopkapel in z’n oude staat te zien zal zijn.”