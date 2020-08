Wonen in kerk Schijndel is in trek

SCHIJNDEL - Het nieuwe woonproject in Schijndel voor mensen met een verstandelijke beperking in de voormalige Boschwegse kerk is erg populair. Buurtbewoners en toekomstige bewoners krijgen op 26 september een kijkje in de kerk.

De aanmeldingen voor woonplekken voor mensen met een (lichte) verstandelijke beperking in de oude Rozenkranskerk aan de Boschweg in Schijndel blijven binnenstromen, zegt locatiemanager Dana van Berlo van zorgorganisatie Philadelphia. ,,Voor zeker de helft van de 33 appartementen lopen al gesprekken", zegt Van Berlo. ,,Veel mensen vinden het een heel mooi, bijzonder project. En dat is het ook. Zeker omdat het om een voormalige kerk gaat.”

Volledig scherm Philadelphia vangt in de oude Boschwegse kerk in Schijndel straks 33 bewoners met een (licht) verstandelijke beperking op. © Robèrt van Lith/BD

Burendag in oude kerk

Quote Voor zeker de helft van de 33 appartemen­ten lopen al gesprekken Dana van Berlo , Projectmanager Philadelphia Ontwikkelbedrijf Abeco van Jeroen Bestebreurtje uit Wijbosch is al maanden bezig met de transformatie van de oude kerk tot een woonproject. Op zaterdag 26 september geeft Philadelphia een kijkje in de kerk op een Burendag. Die is van 10.30 tot 13.30 uur. Van Berlo: ,,Toekomstige bewoners zijn dan welkom om alvast een indruk te krijgen. En hetzelfde geldt voor omwonenden. We willen in de toekomst heel goed samenwerken met de buurt.”

Belangstellenden konden in juli al een eerste indruk krijgen via een webinar. Online werd verteld over de plannen van Philadelphia. Van Berlo: ,,Er komen drie gezamenlijke woonkamers. Bewoners kunnen zelf koken, maar ze kunnen er ook voor kiezen om samen met de groep te eten.” Op de begane grond komt ruimte voor negen oudere bewoners. ,,In de kerk komen twee etages. De tweede etage krijgt ook een vide. Op de andere etages komen jongere bewoners.”

Kleine woning in oude doopkapel

Ook de oude pastorie is verbouwd tot woningen. En in de oude doopkapel komt ook nog een kleine woning. Achter de kerk verrijzen nog eens acht patiowoningen. De bouw hiervan start binnenkort.

De Rozenkranskerk werd in 2013 aan de eredienst onttrokken. Het is de bedoeling dat de verbouwde kerk in het voorjaar van 2021 klaar is. Op het dak van de voormalige kerk komen zo'n 350 zonnepanelen. Het eerste deel werd voor de bouwvak al gelegd, het overige deel volgt snel.

Volledig scherm Op het dak van de Boschwegse kerk komen in totaal zo'n 350 zonnepanelen. © Jan Zandee/Fotobureau Bolsius