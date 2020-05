Woning brandt uit in Olland

Restaurant in Schijndel gooit handdoek in ring, ‘Te weinig licht aan einde tunnel’

15:57 SCHIJNDEL - Restaurant NOOT in Schijndel houdt de deuren definitief gesloten, zo is afgelopen weekeinde besloten. ,,We zijn niet failliet, maar stoppen met opgeheven hoofd”, reageert een woordvoerder. ,,Door de coronacrisis zien we te weinig licht aan het einde van de tunnel.”