Woning kopen voor je kind, mag dat straks nog in Meierijstad?

Mooie groene berm, kale bedoeling of bloemenzee? Zaaien en maaien is het motto

23 juni BOXTEL/SINT-MICHIELSGESTEL/SCHIJNDEL - In de ene berm staan wuivende klaprozen. In de andere berm is alles gekortwiekt. Hanteren de gemeentes in de Meierij een doordacht beleid of heerst er willekeur?