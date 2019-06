Woning Selissenwal Boxtel gesloten wegens drugsvondst

Door de aangetroffen drugs kwamen volgens de gemeente ‘zowel de openbare orde als de volksgezondheid in het gedrang’. Voor Naterop was dat de reden om tot sluiting over te gaan.

Op grond van artikel 13b Opiumwet (ook wel Wet Damocles) is de burgemeester bevoegd bestuursdwang toe te passen indien in woningen of lokalen verdovende middelen worden verkocht, afgeleverd, verstrekt of daartoe aanwezig zijn. Deze maatregel betekent dat de burgemeester een woning of lokaal en het daarbij behorende erf mag sluiten. Met de sluiting wil de burgemeester benadrukken dat in de gemeente Boxtel illegale druggerelateerde activiteiten niet worden getolereerd.