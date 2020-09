Woningbouw lonkt op plek van scouting Berlicum

BERLICUM - De plaats waar nu het scoutinggebouw staat van scouting in Berlicum is geschikt voor woningbouw. Dat vindt de gemeente. Daarom ontvouwde Sint-Michielsgestel deze week haar ideeën voor deze plek aan de Westakkers.

Als de scouting in Berlicum eenmaal een plekje heeft gevonden aan Laar/Nieuw Laar in Berlicum, dan kan de oude locatie best een plaats worden voor woningbouw. Dat vindt de gemeente Sint-Michielsgestel althans. Daarom werden deze week de eerste ideeën geventileerd die moeten leiden naar de uitgifte van een stuk of vijf bouwkavels van ongeveer 500 vierkante meter elk.

Kavels via loting

De informatie-avond die Sint-Michielsgestel hield over de nieuwe plannen werd deze week druk bezocht. ,,De buren hebben erg veel vragen over dit plan en volgen ons idee kritisch. Dat mag uiteraard. Er is ook nog volop inspraak en zelfs bezwaar mogelijk. Toch denken wij met een wijziging van het bestemmingsplan dat hier vijf mooie bouwkavels uit kunnen komen. Die worden uiteraard straks, als de plannen ten uitvoer komen, via een loting bij de notaris verloot. Er zijn best veel mensen die belangstelling hebben om hier te bouwen, zo bleek tijdens de avond”, zegt wethouder Ed Mathijssen.

Bedrijventerrein en dynamisch beekdal

De locatie waar het om gaat ligt aan de Westakkers, waar nu de scouting nog een onderkomen heeft. ,,Aan de achterzijde van de bouwkavels ligt een bedrijventerrein. Die ondernemers willen dan ook graag weten hoe het eruit komt te zien en dat zij met hun bedrijven er geen hinder ondervinden. Daarom wordt er ook een stevige strook van dertig meter groen tussen de bouwkavels en het bedrijventerrein aangebracht.”

Kwetsbaar

Aan de voorkant van het toekomstige bouwterrein voor vijf vrijstaande koopwoningen ligt het dynamisch beekdal van de Aa. ,,Dat is een kwetsbaar gebied waar we goed rekening mee moeten houden. Maar zoals de plannen er nu uitzien, gebeurt dat ook.”

Dassen

De ontwikkeling van de nieuwe bouwlocatie loopt hand-in-hand met het verplaatsen van scouting van de Westakkers naar Nieuw Laar/Laar in Berlicum. Wethouder Lianne van der Aa vult aan: ,,Scouting heeft nu een eerste tekening klaar. Maar we zijn nog niet zover dat er daar gebouwd kan worden. In dit gebied komen namelijk dassen voor.”

Ze vervolgt: ,,Blijkbaar zijn die daar in de rustige coronatijd al veel vaker gespot. We moeten hier goed naar de flora en fauna kijken. Want er is ook een marter aangetroffen. Dat moet dus zorgvuldig worden bekeken. En eventueel moeten we eerst dassen laten verhuizen.”

Nog bezuinigen

Ook onderzoekt Van der Aa nog wat scouting zelf kan doen aan de nieuwbouw. Er moet immers ook wat bezuinigd worden, zoals bij de begroting van Gestel wordt afgesproken bij alle nieuwe plannen. Voorlopig lopen de plannen samen op, zodat scouting niet al weg moet voordat de oude locatie wordt uitgegeven voor woningbouw.