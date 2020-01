Woningbrand in Helvoirt op zelfde adres waar vrijdag schuur afbrandde

Video Man loopt gewond friettent 't Vinkske in Schijndel binnen na steekpar­tij

11:08 SCHIJNDEL - Een man is vrijdagavond iets voor 22.00 uur gewond geraakt bij een steekpartij vermoedelijk in een portiekwoning aan de Hoevenbraaksestraat in Schijndel. Een verdachte is aangehouden.