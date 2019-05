Woningen kapel Haaren na de zomer klaar

Twaalfde Paragames in Schijndel met waterbas­ket­bal

10:05 SCHIJNDEL - De stichting Paragames Schijndel houdt op zondag 26 mei 2019 voor de twaalfde keer de Paragames in Schijndel. Deze sportdag is bedoeld voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of met een chronische ziekte.