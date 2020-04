Woningen staan al ingetekend in Schijndel, eigenaar weet van niets

‘Het heeft de Koning behaagd...’ Lintjesre­gen via FaceTime

22 april DEN BOSCH, VUGHT, ZALTBOMMMEL - Belt de burgemeester of belt-ie niet? Mensen die denken dat ze dit jaar een koninklijk lintje verdienen of er misschien stiekem wel eentje verwachten, moeten vrijdag (24 april) hun telefoon, tablet of computer extra in de gaten houden. Hij of zij kan namelijk zomaar thuis op een of andere manier digitaal ‘overvallen worden’ met die ene mededeling: ,,Het heeft de Koning behaagd ...”