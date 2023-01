Woningen Vossenbergsesteeg in Schijndel kunnen toch gebouwd: geitenstal ver genoeg weg

Stabiele vierdeklas­ser WEC in Wijbosch is met 75 jaar niet oud, maar helemaal bij de tijd

WIJBOSCH - Met tien seniorenteams en elf jeugdelftallen gaat het WEC in Wijbosch voor de wind. ,,We zijn gezond en duurzaam.’’ Dit jaar is het feest voor R.K.S.V. W.E.C. oftewel de Wijbosch Eerde Combinatie of WEC, zoals de voetbalvereniging in de volksmond wordt genoemd, want de club bestaat 75 jaar.

