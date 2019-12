Woonmeij koopt oude Touwladder Sint-Michielsgestel voor bouw sociale huurwoningen

VIDEO Haarendael vier maanden na de brand: alsof je in een verlaten oorlogsge­bied loopt

10:26 HAAREN - Als je niet beter weet, zou je kunnen denken dat je op een filmset bent beland. Of in een verlaten oorlogsgebied zoals dat op televisie voorbijkomt. Maar het is landgoed Haarendael in Haaren. Vier maanden na de verwoestende brand is het puin op hopen geschoven, de kapel schoongemaakt en wordt het scheefgezakte haantje naar beneden getakeld.