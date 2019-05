Woonmeij wacht met huurkorting in Meierijstad

SCHIJNDEL - Woningcorporatie Woonmeij wacht met huurbevriezing of huurkorting voor huurders in de gemeenten Meierijstad en Sint-Michielsgestel op nieuwe wetgeving. Dit zegt bestuurder Mark Wonders als reactie op een klacht van de Socialistische Partij in Meierijstad.

De SP schreef onlangs een brief aan de directie van Woonmeij omdat de corporatie volgens de socialisten niet zou voldoen aan het sociaal huurakkoord. Wonders spreekt dit tegen. ,,De minister heeft zelf gezegd dat zij akkoord gaat met het sociaal huurakkoord, maar dat de wet nog moet worden aangepast om tijdelijke huurbevriezing of huurkorting mogelijk te maken", zegt Wonders. ,,En daar wachten wij dus netjes op, net als andere corporaties.”

In het sociaal huurakkoord 2018 werd afgesproken dat huurverlaging of - bevriezing mogelijk is voor huurders met een laag inkomen en hoge huurprijs.

Dit akkoord werd gesloten door de Woonbond en corporatiekoepel Aedes. Huurders met een inkomen onder de huurtoeslaggrens en een huurprijs boven de voor hen geldende aftoppingsgrens (afhankelijk van de grootte van het huishouden 607 of 651 euro per maand) kunnen huurbevriezing aanvragen. Wanneer zij een huurprijs betalen boven de sociale huurgrens van 720 euro, kunnen huurders met een laag inkomen huurverlaging aanvragen. Volgens de Woonbond komen hier zo'n 300.000 huurders in het land voor in aanmerking.

De SP vindt dat Woonmeij huurders in de kou laat staan, maar Wonders stelt dat de SP het akkoord verkeerd uitlegt. ,,We zijn volledig bereid het sociaal huurakkoord te volgen, maar dan moet het wel netjes volgens de wet.” En hij vindt zijn corporatie wel degelijk sociaal: ,,We voeren nu al drie jaar een gematigde huurverhoging door, enkel de inflatieverhoging.”

Niet bedoelde effecten