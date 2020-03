Woonstichting Joost wil meer huizen verduurzamen

BOXTEL - Meer zonnepanelen, minder tegels in de tuin en meer monteurs: woonstichting Joost wil meer doen voor de huurder. Acht maanden na de fusie van Sint-Joseph (Boxtel) en De Kleine Meierij (Rosmalen) moet Joost ook een'gezicht' krijgen. Dat van een buurman die klaar staat als dat nodig is.

Directeur Rob Dekker van woonstichting Joost spreekt van het nieuwe DNA van zijn organisatie. Amper acht maanden geleden ontstaan na een fusie van Sint-Joseph en De Kleine Meierij, de corporaties van Boxtel en Rosmalen. DNA vastgelegd in een hip 'koersdocument'. Keurig beschreven met termen als bevlogen, betrouwbaar, klantgericht, samen, nuchter en grip op woonlasten. Wat de bijna tienduizend huurders van Joost van die mooie woorden merken?

Onderhoudsdienst uitbreiden

Veel, aldus Dekker. Een voorbeeld. ,,We hebben onze onderhoudsdienst uitgebreid. Het is wat ik noem een hit en run team geworden. In staat als iemand merkt dat het slot van de voordeur niet werkt, heel snel in actie te komen. Een monteur kan acht tot tien mensen per dag helpen."

Niet zo innovatief

Nee, beseft de directeur ook wel: innovatief is het niet. Ook het opgestelde koersdocument niet. ,,Onze sector bestaat meer dan honderd jaar. We weten wat ons te doen staat. Dat de aandacht uiteraard in de eerste plaats uitgaat naar wonen, maar dat wij daarnaast ook medeverantwoordelijk zijn voor het leven daaromheen."

Minder tegels, meer groen

Een ander voorbeeld. Duurzaamheid staat hoog op de prioriteitenlijst. ,,Waarbij we meer willen doen dan zonnepanelen leggen en isoleren van woningen. Natuurlijk doen we dat. Maar we gaan ook met huurders in gesprek er over. Werken aan bewustwording. Dat ze door die maatregelen meer grip kunnen krijgen op hun lasten. Praten over meer groen en minder tegels in de tuin. Is goed voor het milieu en voor ons. We hebben minder problemen en dus kosten door stortbuien die wateroverlast in huis kunnen veroorzaken."

Zorgvraag

De sociale rol van de stichting staat eveneens prominent vermeld in het document. ,,We zien steeds meer huurders met bijzondere contracten, zoals mensen die onder begeleiding nog zelfstandig wonen, licht dementerende ouderen. Samen met partners zoals zorggroep Elde proberen we dat zo goed mogelijk op te vangen. Het zit hem in kleine dingen. Soms merkt een van de zorgverleners die over de vloer komt dat het gas al voor de derde keer nog aanstond. Kijken wij vervolgens of er een passende woning is te vinden, met elektrisch koken.”