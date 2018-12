Wormenhapjes aan de man brengen tijdens Futura in Haaren

Een wormenhapje of een bitterbal van bokkenvlees, afgewisseld met straattheater. De allereerste editie van Futura, festival of foods, werd zaterdag in en rondom het gemeentehuis van Haaren gehouden, met duurzaam voedsel als thema. Het evenement werd georganiseerd door de coöperatie Duurzame Energie Haaren (DEH) en de gemeente. Alles losjes gebracht, met onder meer waarzegster Marthilda Sliert die bezoekster Mirabel Gruys een harmonieuze toekomst voorspelde, waarna de sessie werd afgesloten met een ‘oerschreeuw’. “Behalve dat we veel informatie geven, moet het ook aantrekkelijk zijn”, verklaarde Joska Zinkweg, bestuurslid van DEH. “We willen meer in contact komen met mensen en dan moet het dus ook leuk zijn, anders haken ze af. We willen graag informatief zijn voor zowel ouders als kinderen.” En daar slaagde de organisatoren goed in: het evenement werd behoorlijk goed bezocht door ouderparen met kinderen. Overwegend jonge kinderen, maar hier en daar was er ook een tiener aanwezig, zoals Gruys’ vijftienjarige zoon Tibo. “Leuk hier, vooral de duurzame kookworkshop.” Ook Eleanor Kunst (8) en haar zusje Sophia (5) bekwaamden zich in de duurzame keuken onder leiding van Catrien Kuijpers van De Kooktuin.