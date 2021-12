WSD wil met negen lokale plannen nóg meer mensen aan het werk helpen

BOXTEL - Het sociaal ontwikkelbedrijf WSD in Boxtel heeft met haar negen samenwerkende gemeenten in de regio rond Boxtel lokale plannen uitgewerkt. Daarmee gaat WSD de komende jaren nóg meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt mee te laten doen in de maatschappij en kans bieden op werk.

Quote We werken nog meer aan van ‘Bak naar baan’ met de negen lokale plannen Jan Simons, Directeur WSD Er gloort hoop voor een flinke groep mensen die al lange tijd in de kaartenbakken zitten en geen werk hebben. Met de nieuwe maatwerk-plannen voor de negen gemeenten wil WSD uiteindelijk 2100 mensen aan het werk helpen of hen in ieder geval een vorm van arbeidsmatige dagbesteding aanbieden in de aanloop naar werk.

Directeur Jan Simons van WSD: ,,Aan de ene kant zie je overal dat er bergen vacatures zijn bij bedrijven en instellingen. Aan de andere kant zie je nog steeds dat een groep in de kaartenbakken blijft steken. Wij werken met onze nieuwe plannen nog meer aan het traject ‘Van bak naar baan.’ En binnen elke gemeente in ons werkgebied gaan we nu met lokale plannen daar extra vorm aan geven.”

Het Goed in Vught

Simons noemt als voorbeelden de gemeente Vught. ,,Daar zijn inmiddels plannen om een vestiging van kringloopbedrijf Het Goed op te gaan zetten. Zo'n samenwerking met Het Goed hebben we onder meer ook in Schijndel en in Boxtel. In Schijndel zit bij voorbeeld ook de inzameling van textiel en het sorteerwerk daar van.”

Dagbesteding

In Best is onlangs een nieuwe vestiging geopend van WSD, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen met arbeidsmatige dagbesteding. ,,Hier kunnen ook cliënten terecht uit de omliggende plaatsen als Oirschot en Son. Ook in Nuenen werken we aan dagbesteding met de insteek ze richting werk te helpen. Als mensen weer mee kunnen doen in de maatschappij, dan geeft dat hen zoveel meer plezier in het leven. Dat merken we steeds uit reacties van mensen die jarenlang thuis zaten.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm De nieuwe werkplek in Best. © Archief WSD

En zo heeft WSD in elke gemeente, van Meierijstad, Vught, Oisterwijk, Boxtel, Sint-Michielsgestel, Best, Oirschot, Nuenen en Son en Breugel wel een paar lokale speerpunten voor nieuwe aanwas. ,,We willen van nu 1950 werknemers doorpakken naar 2100. Dat is best een ambitie", zegt Simons. ,,Dat wordt extra hard aanpoten. Want er zijn bij bedrijven waar we mee samenwerken nu al 250 openstaande vacatures. Er is dus werk aan de winkel.”

MijnWerkDichtbij

Ook wethouder Ed Mathijssen van Sint-Michielsgestel ziet voor zijn gemeente veel mogelijkheden. ,,Wij werken samen met Boxtel aan MijnWerkDichtbij. We hebben in de kaartenbakken natuurlijk ook mensen die lang zonder werk zitten. Dit zogenaamde granieten bestand, daar willen we graag mee aan de slag. En arbeidsmatige dagbesteding is daar vaak een handig instrument bij als opstap naar werk.”

Nieuw kabinet

Simons hoopt dat het nieuwe kabinet serieus meer geld vrij maakt om landelijkin te zetten voor begeleiding van kwetsbare groepen naar mee doen in de maatschappij en kans op werk. ,,Al in 2019 constateerde het Sociaal Cultureel Planbureau dat de participatiewet van 2015 niet heeft gebracht wat we er met zijn allen van hadden verwacht. In een aantal gevallen kalfden sociale ontwikkelbedrijven af en nam de ‘markt’ geen rol van betekenis over. SP en CDA stelden voor het tij te keren met nieuwe plannen en geld. Een nieuw kabinet moet dat nu vorm geven.”

Geen oude schoenen weggooien

De gedachte van WSD bleef al die tijd: ,,Geen oude schoenen weggooien, voordat je nieuwe hebt. Beschut werk blijft altijd nodig. En begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook. Daarom blijven we in onze regio al onze expertise inzetten en blijven we werkgevers zoeken die mee willen doen en mensen kansen biedt op werk. Nu doet twaalf procent van de werkgevers landelijk mee. Dat percentage moet zeker nog kunnen groeien.”



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.