Yes! Nieuwe woningen in centrum Boxtel

Deze leasekerst­bo­men worden vertroe­teld: ‘Je krijgt er toch een beetje een band mee’

BOXTEL/VUGHT - Kerstbomen zijn er in allerlei soorten en maten. Nep en echt. Maar welke is het meest duurzaam? Dat is nog best een lastig verhaal. Een boom die je dichtbij huis haalt en die zo lang mogelijk meegaat, belast volgens deskundigen het milieu het minste. Steeds meer mensen kiezen daarom voor een ‘leasekerstboom’.

19 december