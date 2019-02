Yves de Boer waarnemend burgemeester in Haaren na bestuurscrisis

HAAREN - VVD’er Yves de Boer is benoemd tot waarnemend burgemeester in Haaren. Die benoeming was nodig omdat de wethouders van Progressief'96 en CDA vorige week het vertrouwen in de zittende burgemeester Jeannette Zwijnenburg (VVD) hebben opgezegd.

De commissaris van de Koning heeft afgelopen vrijdag met alle partijen gesproken. Hij gaf toen al aan snel een waarnemer te willen benoemen. Dat is dus De Boer (1951) geworden. Hij begint donderdag 21 februari officieel aan zijn karwei.

De commissaris van de Koning laat weten teleurgesteld te zijn over de crisis in de gemeente Haaren. ‘Er hebben zich onoorbare zaken afgespeeld die geleid hebben tot beschadigde mensen en een breuk in de onderlinge verhoudingen', stelt Wim van de Donk. Een toelichting op die kritiek wil hij niet geven. Zijn woordvoerder: ,,Er zijn meerdere partijen bij deze kwestie betrokken en van meerdere kanten zijn er zaken gebeurd die niet door de beugel kunnen".

Van de Donk heeft het gemeentebestuur van Haaren in overweging gegeven de verantwoordelijkheid voor het opsplitsingsproces in handen te leggen van de waarnemend burgemeester. Tot nu toe toe trok de Haarense wethouder Carine Blom deze kar. In de betrokken andere gemeenten - Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg - is de burgemeester wel leidend in dit proces.