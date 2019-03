Zaalvoetbalclub in Sint-Michielsgestel draait goed, maar wil meer

Zaalvoetbal is nog een ondergeschoven kindje in de voetbalsport. Veldvoetbal heerst. Een constatering die Johan den Otter en Maurice van der Pol alleen maar tot meer actie in gang zet. Zij bouwen gestaag aan een stabiele zaalvoetbalvereniging in Sint-Michielsgestel. Resultaat is er al, want de club telt inmiddels ruim honderd leden, een groot deel jeugdspelers.