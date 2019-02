Zakdoeken blijven op zak bij twintigste Torenproat in Sint-Michielsgestel

Burgemees­ter Zwijnen­burg van Haaren: in het diepe gegooid en kopje onder gegaan

16 februari HAAREN - Het is onmiskenbaar een vak, burgemeester. Een beroepsopleiding of bestuurlijke ervaring heb je er alleen niet voor nodig. Dat bewijst Jeannette Zwijnenburg, als zij in 2013 tot het ambt van burgemeester wordt geroepen in de kleine maar turbulente gemeente Haaren.