Zanger Bart de Rooij verrast verzorgingshuis Simeonshof in Boxtel

18:20 SINT-MICHIELSGESTEL/BOXTEL - Weekblad De Brug is deze week gewoon weer overal in de bus gestopt in de gemeente Sint-Michielsgestel. In een oplage van 16.000 stuks huis aan huis gebracht door trouwe bezorgers. Net als die van de MooiSchijndelKrant (oplage 12.400) dat hebben gedaan. De collega’s van de MooiBoxtelKrant daarentegen hebben ‘met pijn in het hart’ geen weekblad (oplage 15.000) uitgebracht. Vanwege dramatisch teruggelopen advertentie-inkomsten.