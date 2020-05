Ze leven niet onder een brug, maar Meierijstad telt wel 80 daklozen

Dit blijkt uit antwoorden van wethouder Rik Compagne (HIER, volkshuisvesting) op vragen van oppositiepartij Hart. ,,Ik schrok in eerste instantie van dat aantal", zegt Compagne. ,,Maar het gaat echt niet alleen om mensen die onder een brug liggen. Het zijn vooral mensen die in de maatschappelijke opvang leven of op een vakantiepark. Of bij vrienden in huis. In veel gevallen gaat het om mensen die door pech, financiële problemen of echtscheiding tijdelijk geen vast verblijfsadres hebben. Maar er zijn ook enkele mensen in Meierijstad met complexe problemen, zoals verslaving, die écht zonder dak boven hun hoofd zitten.”

Volledig scherm Rik Compagne, wethouder sociale zaken in Meierijstad. © Robèrt van Lith/BD

Stijging?

Het aantal van 80 dak- en thuislozen is het gemiddelde van 2018 en 2019, aldus Compagne. Het gaat om ongeveer 1 op de 1000 inwoners, Meierijstad telt immers ruim 81.000 inwoners. De wethouder weet niet of de coronacrisis al heeft geleid tot een stijging van het aantal inwoners zonder dak boven hun hoofd. ,,Daar zijn geen cijfers van bekend en ik ga niet speculeren.”

Ter vergelijking: de gemeente Den Bosch ving in 2018 bijna 160 dak- en thuislozen op. Meierijstad werkt samen met onder meer Den Bosch in regionaal verband aan een oplossing voor de dak- en thuislozen. Zo komt er voor Noordoost-Brabant een opvanglocatie voor ruim 20 verslaafde dak- en thuislozen aan de Nieuwe Dijk in Den Bosch, in de polder nabij Den Dungen en Sint-Michielsgestel. ,,Mogelijk komen hier ook enkele mensen uit onze gemeente terecht", aldus Compagne.



,,Maar we gaan ook binnen Meierijstad op zoek naar een locatie voor mensen die opvang nodig hebben. Hierover zijn we in gesprek met woningcorporaties en zorgpartijen.” Wanneer die locatie of meerdere plekken bekend worden, kan Compagne nog niet zeggen.

Locaties voor tijdelijke woningen