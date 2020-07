Ze zullen de triceratops gaan missen in De Groene Poort in Boxtel

BOXTEL - In augustus begint de triceratops zijn volgende 'leven' in Delft. Althans, zijn kop. Zijn lichaam is foetsie. Nog een paar stukjes oorspronkelijk bot en 3D-printjes eraan bevestigen, en klaar is-ie. In het Boxtelse Oertijdmuseum De Groene Poort zullen ze hem gaan missen...

Een joekel is het. Waarschijnlijk de grootste triceratops ooit gevonden, in 1956 werd hij opgegraven in Amerika. Voor 60 procent bestaat de kop uit oorspronkelijk bot. Alle schedel- en kaakstukjes zijn keurig aan elkaar gelijmd. Een paleontologische puzzel. De ontbrekende 40 procent is aangevuld met 3-D geprinte delen.

Aart Walen maakte de constructie in opdracht van eigenaar Naturalis en het beest krijgt in augustus een nieuwe verblijfplaats in Science Centre Delft. ,,Daar zochten ze een blikvanger in de nieuwe ontvangstruimte", vertelt Oertijdmuseuem-directeur René Fraaije.

Vijf rijen tanden

Blikvanger, dat moet lukken met vijf rijen tanden boven elkaar in een reusachtige kaak. De draaier - ja, van de atlas en de draaier die mensen ook hebben - zit als een grote bol onder aan de kop. ,,Toen hij hier kwam, was hij overal in elkaar gedeukt", vertelt conservator Jonathan Wallaard. ,,Hij was gerestaureerd met gips, maar viel een beetje uit elkaar. Zijn oogkas was ingedrukt. Leek of hij knipoogde. Alleen de draaier was helemaal intact. Alles is weer opgebouwd en het afzettingsgesteente waarmee de oogkas was opgevuld, is eruit gehakt."

Ook de andere holtes van de kop zijn volgelopen met afzettingsgesteente, ofwel sediment. Loodzwaar dus, en daarom wordt hij in augustus per vrachtauto verhuisd. ,,Hij wordt in drie delen vervoerd, in drie grote kisten", legt Fraaije uit. ,,De binnenkanten van de kisten krijgen de vorm van die onderdelen. Ze passen er precies in. Dat maakt Aart ook allemaal. Hij is de Van Gogh in zijn vakgebied, een echte kunstenaar."

Lichaam is opgegeten

De 3-D delen van de dinokop zijn grijs. ,,De eigenaar, in dit geval Naturalis, bepaalt de kleur", vertelt Fraaije. ,,Je kunt het zo maken dat je niet meer ziet wat nieuw is en wat oud, maar daar is niet voor gekozen." De 3-D prints zijn gemaakt door Javid Joushesh. ,,Andere triceratopsschedels zijn kleiner", verklaart Fraaije. ,,Javid heeft er een aantal gefotografeerd en 20 procent opgeblazen, tot de grootte van deze triceratops. Dat scheelde veel constructiewerk voor Aart."

Maar waar is het lichaam van de triceratops gebleven? ,,De grote vleeseters konden niet bij zijn hersenen komen om die op te eten, vanwege de gepantserde schedel", licht Wallaard toe, ,,Dus tikten ze zijn kop eraf en aten het lichaam op. Je moet het zien zoals het nu in het wild gaat: na de grote roofdieren komen de kleinere, zoals de hyena's. Dat gebeurde toen ook. En die kleinere roofdieren gingen aan de haal met de restanten van de lichaamsdelen, die dus niet meer bij de kop lagen. Of ze zijn weg geërodeerd." Straks staat 'ie dan in Delft... ,,We zullen 'm wel missen", erkent Wallaard. ,,Hij is schitterend."