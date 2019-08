Zeer grote brand bij landgoed Haarendael in Haaren

Vanuit de wijde omgeving zijn grote rookpluimen te zien boven het landgoed. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. Volgens een politiewoordvoerder woedt de brand in het woongedeelte van het landgoed.



De brandweer is met groot materieel uitgerukt en heeft bijstand gevraagd aan de korpsen van Tilburg en Oisterwijk. Op dit moment zijn zes bluswagen en twee à drie hoogwerkers ter plaatse, aldus een woordvoerder van de brandweer.



Over de oorzaak van de brand kon de woordvoerder nog niets zeggen.