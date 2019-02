Zeer grote brand in stal met varkens in Biezenmortel

video Naterop: relschop­pers Boxtel riskeren naast juridische straf ook gebiedsver­bod

9:11 BOXTEL - De jongeren die afgelopen zaterdagnacht in Boxtel hebben gevochten krijgen mogelijk een gebiedsverbod. Dat zegt interim-burgemeester Fons Naterop in een videoboodschap. Die straf komt als het aan hem ligt bovenop een eventuele juridische vervolging. Op een persconferentie in Boxtel vulde hij donderdagavond aan dat er waarschijnlijk een diepere lading onder ‘het incident’ ligt.