Zeer grote brand op landgoed Haarendael in Haaren, rook tot in verre omtrek te zien

videoHAAREN - Op landgoed Haarendael aan de Raamse Akkers in Haaren is zaterdag rond 18.00 uur een zeer grote brand uitgebroken. Het landgoed werd vorige week vrijdag ook al getroffen door een brand.

Vanuit de wijde omgeving zijn grote rookpluimen te zien boven het landgoed. Volgens een politiewoordvoerder woedt de brand in het woongedeelte van het landgoed.



De brandweer is met groot materieel uitgerukt en heeft bijstand gevraagd aan aan diverse korpsen uit de omgeving, waaronder Tilburg, Oisterwijk Zeeland en Rijen. Het korps uit Eindhoven was ook op weg naar de brand, maar botste onderweg met een Mercedes. Op dit moment zijn zes bluswagens en twee à drie hoogwerkers ter plaatse, aldus een woordvoerder van de brandweer.



Over de oorzaak van de brand kon de woordvoerder nog niets zeggen.

Wind

De brand trekt veel kijkers. Op alle wegen in de omgeving van het landgoed staan nieuwsgierigen die op de brand zijn afgekomen.

Rond 19.30 steekt er een flinke wind op en begint het te regenen. De rookwolken wordt aanzienlijk zwarter. De politie waarschuwt toeschouwers en omwonenden om naar binnen te gaan, omdat de rook neer zou kunnen slaan.

Het ziet ernaar uit dat de brand het pand volledig verwoest.

De gemeente Haaren waarschuwt omwonenden om ramen en deuren gesloten te houden.

Keuken

Vorige week vrijdag brak er brand uit in de keuken van een van de leegstaande panden, waarna het vertrek volledig uitbrandde. De politie gaf aan brandstichting niet uit te sluiten.

In oktober vorig jaar werd op het 33 hectare grote landgoed aan de N65 nog een drugslab ontdekt. Het landgoed, deel rijksmonument, is al jaren onderwerp van discussie.

Seminarie

Het landgoed werd in 1839 gebouwd als grootseminarie, opleidingsinstituut voor geestelijken, en werd in de Tweede Wereldoorlog door de bezetters gebruikt als gevangenis. Daarin verbleven tal van prominente Nederlanders. Later werd het eigendom van zorginstelling Cello en woonden er mensen met een beperking. Zo’n zes jaar geleden trok Cello uit Haarendael waarna het jarenlang leegstond.

In januari 2019 kocht ondernemer Wim Vugts uit Haaren het landgoed van Cello voor 3.255.000 euro. Hij huurde het complex al enige jaren van de zorgorganisatie voor 100.000 euro per jaar. Door de verkoop aan Vugts viste de gemeente Haaren achter het net. Die had het landgoed willen kopen om er een onderwijscampus op te vestigen.

Arbeidsmigranten

Vugts is van plan om de komende jaren arbeidsmigranten op het landgoed te laten verblijven. Op lange termijn heeft hij andere plannen met het landgoed, waarbij hij denkt aan zorgwoningen en een hotel.

