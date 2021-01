Zeg het maar Boxtelaren, want de gemeente wil het weten: wel of geen zwembad?

BOXTEL - Boxtel gaat met de inwoners in gesprek over hoe het weinige geld dat in kas zit de komende jaren te besteden. De fractie van de SP vreest echter dat vooral door de coronacrisis het moeilijk wordt iedereen te bereiken en z’n zegje te laten doen.

Wat kan de gemeente Boxtel met een bepaald niet rijkelijk gevulde portemonnee de komende jaren nog voor de inwoners betekenen? Wel of geen zwembad? Wel of geen kermis zelf organiseren? De inwoners kunnen er binnenkort hun mening over geven. Een ambitieus plan (wat op zich al een extra uitgave van tienduizenden euro’s betekent) is gemaakt.

,,Het is sowieso een grote uitdaging om inwoners op een laagdrempelige manier bij een discussie als deze te betrekken”, zegt de fractie van de SP op voorhand. ,,Laat staan in coronatijd als dat ook nog eens overwegend digitaal zal moeten.”

Lastig in coronatijd

Want volgens planning zou de ‘participatie’ van de inwoners eind maart moeten zijn afgerond. Zodat rond de zomer de politieke knopen kunnen worden doorgehakt. Naar verwachting dus in een tijd dat corona nog het meest dominante woord zal zijn. Ook in Boxtel.

De SP heeft wel wat ideeën. Eén er van is alle Boxtelaren een persoonlijke brief schrijven en ze daarin wijzen op het digitale platform (met enquête) dat de gemeente gaat opzetten. Een gedachte die als duur en ingewikkeld voorlopig terzijde is geschoven door de gemeente.

Mensen via organisaties benaderen

De socialisten opperen ook om in ieder geval de bij de gemeente bekende kwetsbare groepen te wijzen op het belang van de naderende digitale discussie. Of via organisaties als KBO, jongerenwerk en bibliotheek op zoek te gaan naar mensen en informatie over de plannen vooral in meerdere talen te verspreiden.

,,Want de raadpleging van onze inwoners zal representatief moeten zijn. En de basis waarop wij als gemeenteraad besluiten over wat we in de toekomst met Boxtel willen en hoe we dat gaan betalen.” PvdA/GL, die de vragen van de SP zegt te ondersteunen, wil de discussie zelfs uitstellen. Met als voornaamste reden dat er nog geen nieuwe coalitie is gevormd.

,,Die onderhandelingen zijn nog in volle gang. Het is toch vreemd nu aan een akkoord te werken en vervolgens op basis van de discussie die we over de kerntaken gaan voeren bezuinigingen te gaan doorvoeren”, zegt de partij in schriftelijke vragen.