Zeker duizend uur werk aan praalwagen en niemand die het ziet, ‘Zuur, heel zuur’

UPDATE Meierij­stad stelt bijeenkom­sten uit vanwege virus, streep door optocht in Schijndel en DoeDag

10 maart SCHIJNDEL/VEGHEL - Meierijstad stelt publieke bijeenkomsten van de gemeente die deze week staan gepland uit vanwege het coronavirus. Ook is een streep gezet door de optocht in Schijndel. Over het wel of niet doorgaan van de uitgestelde carnavalsoptochten in Veghel en Sint-Oedenrode is nog geen besluit genomen.