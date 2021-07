Zelf brandstof tanken uit de sloot of vijver? Boxtelaar Gijs doet het gewoon

Plat­form wil meer aandacht voor het spoor: ‘Overlast door goederen­trei­nen is in Boxtel onderge­scho­ven kindje’

6 juli BOXTEL - De overlast van de door Boxtel denderende goederentreinen is een ondergeschoven kindje in de discussie over de verkeersmaatregelen die in Boxtel al jaren woedt. Het Landelijk Platform Goederen Treinen brengt het daarom nog maar eens onder de aandacht. ‘Een geluidswalletje hier en daar voldoende om burgers de mond te snoeren? Dat is niet het geval’.