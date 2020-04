Column Fitter dan fitboy Ronny

10:03 Squads. Lunges. Burpees. Het is alweer twee weken geleden dat ik een virtuele sportles volgde. Met Basic Fit’s Ronny vanuit zijn woonkamer als drill instructor. ‘Dit is echt supertof. Gaan we tijdens deze quarantaine elke dag doen!’, zei ik toen nog. Nu, inmiddels veertien dagen later, kan ik niet anders dan constateren dat ik vooral rondjes met de hond en wandelingen van laptop via fornuis naar wasmachine en weer terug gemaakt heb. En dat het weliswaar elke dag joggingbroekendag was, maar dat er verdacht weinig gejogd is.