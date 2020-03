Zelfs door Heilige Bloedprocessie in juni al een streep vanwege coronavirus

Haastje-repje steken leden van Oranjecomités en stichtingen op gepaste afstand de koppen bij elkaar. Nu de regering tot 1 juni de boel op slot heeft gegooid vanwege het coronavirus, heeft het weinig nut om de draaiboeken nog verder door te nemen en evenementen tot in detail te plannen. Koningsnacht, Koningsdag, het bevrijdingsfeest op 5 mei. Overal gaat de stekker eruit en de draaiboeken in de la.

Quote Zaken als 5 mei en Koningsdag later vieren heeft geen zin Henk van Roosmalen, Gestel Events

Henk van Roosmalen van Gestel Events heeft al brieven opgesteld die vandaag de deur uit gaan. ,,We moeten de harmonie afzeggen, de bands, kinderen kunnen geen fietsen versieren voor een Koningsritje. We zouden dit jaar met Koningsnacht samen optrekken met de vier horeca-ondernemers en een feesttent naast de Oude Toren. Door alles gaat een streep. Gelukkig hadden we nog geen contracten afgesloten. Dus financieel boeren we er niet op achteruit. En die zaken later vieren, dat heeft natuurlijk geen zin.”

Misschien nog sober 4 mei herdenken

Van Roosmalen heeft nog wel goede hoop op 4 mei. ,,De Dodenherdenking kun je anders doen wellicht. Daarover zijn we in gesprek met de gemeente. Misschien via Facebook streamen, of via een lokale omroep. Heel sober, zonder publiek.”

Volledig scherm De Dodenherdenking in Sint-Michielsgestel. © W Geurts

Een woordvoerster van MijnGemeenteDichtbij (Boxtel/Sint-Michielsgestel) zegt dat het nog te vroeg is om over alle evenementen te zeggen dat er geen alternatief meer is. ,,We inventariseren nu wat er tot 1 juni niet kan en niet mag. Per evenement bekijken we hoe en wat. Annuleren kan altijd nog. Dus is de insteek kijken wat vooruitgeschoven kan worden en wat er nog wel kan.” Daarbij gaan Gestel en Boxtel coulant om met vergunningen. ,,Zoals we ook deden voor de carnavalsoptochten wie werden afgelast vanwege de storm.”

Sommige evenementen zijn makkelijk door te schuiven

Toch hebben veel organisaties zelf al besloten de boel te schrappen en tot volgend jaar te wachten. Zoals de Boeremèrt in Liempde. Sommige evenementen zijn ook al verplaatst. Zoals het voorjaarsconcert van Concordia. Dat gaat naar 4 oktober. De Heemkunde Boxtel heeft het archeologisch evenement ‘Boxtel Zoekt’ van 16 en 17 mei ook opgeschort. ,,Dat maakt voor ons niet zoveel uit”, zegt Dik Bol van de Heemkunde Boxtel. ,,Die spullen blijven dan maar iets langer in de bodem verstopt. Esch heeft eenzelfde archeologische zoektocht ook al afgeblazen.”

Heilige Bloedprocessie in juni ook al afgelast

Ook de Heilige Bloedprocessie, toch pas op 7 juni, wordt af afgeblazen. ,,De voorbereidingen daarvoor zouden op 15 april moeten beginnen. Dus heeft dat geen zin meer”, zegt bestuurslid van de H. Bloedprocessie Christ van Eekelen

Volledig scherm bierpompfeest esch © Jan Zandee

Op Hemelvaartsdag op 21 mei wordt er in Esch geen bier bij de dorpspomp getapt. ,,Heel vervelend, maar het kan niet anders. De 55ste editie zou het laatste bierpompfeest in de gemeente zijn”, zegt voorzitter Frank de Man. ,,In 2021 verhuist Esch en dus ook het feest naar de gemeente Boxtel. We hadden zowel de burgemeester van Haaren en Boxtel uitgenodigd, maar helaas.”

Repeteren via videochat

Bij het regionaal musicalgezelschap Het Brabants Muziek-Theater met Schijndelse roots gaat de repetitie niet door. De kindermusical ‘Kleren maken de Keizer’ van jeugdgroep Kleintje BMT, première op 6 juni in Oirschot, is uitgesteld. ,,De regisseur repeteert via de videochat met de hoofdrolspelers”, aldus een woordvoerder. ,,52 kinderen op je beeldscherm is een beetje veel.”

Volledig scherm Een repetitie bij Il Grigio van vorig jaar. © Jan Zandee

De jeugd van circus Il Grigio in Haaren kan ook niet meer oefenen. ,,Een aantal jongeren jongleert of oefent thuis op de éénwieler”, zegt ‘circusdirecteur’ Rob Kevenaar. ,,Circus is maatwerk. Lastig als daar geen trainer bij is. Volgende maand nemen we de beslissing of het op 18 juli toch première in Haaren is. Wie het weet mag het zeggen.”

Nog hoop voor 1-Ander Festival

,,We hebben de stekker van het ‘1-Ander Festival’ op 13 en 14 juni in Schijndel er nog niet helemaal uitgetrokken”, zegt voorzitter Betty van Zutphen hoopvol. ,,Juni is nog ver weg. We hopen dat wij tegen die tijd in Brabant de grootste coronaproblemen achter de rug hebben. Al kan ik me ook niet voorstellen dat je pakweg veertien dagen na 1 juni met drieduizend mensen in een park mag zijn. Misschien met minder. Dan gaan we ze tellen. We moeten dan op het laatste moment investeringen doen. Daar willen we met de gemeente over in gesprek. Nu helemaal afblazen is te vroeg. Half mei nemen we een definitief besluit.”