Zélfs honderd jaar geleden voerden ze al actie tegen een slachthuis in Boxtel

Een ingezonden brief in de krant van 18 juni 1927. Anoniem ondertekend met 'opmerker'. Hij waarschuwde zijn plaatsgenoten voor mogelijke stankoverlast in Boxtel. En wel tot in de dorpskom toe. Veroorzaakt door de Export-Centrale NCB die bij het spoor in aanbouw was. Hij riep Boxtel Vooruit, in die tijd opgericht als oranjecomité, op om met hem strijd te voeren tegen het slachthuis in aantocht.