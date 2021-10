Zelfs Jules Deelder kwam voor vriendenprijsje naar KEG in Schijndel

SCHIJNDEL - Honderden exposities en literaire cafés zijn er georganiseerd en dat moet gevierd worden. De Stichting KEG uit Schijndel viert zondag haar veertigjarig jubileum in cultureel centrum 't Spectrum. ,,De KEG-trein was een groot succes, al kan dat nu niet meer.”

De Stichting KEG (Kulturele Evenementen Groepen Schijndel) organiseert sinds 1980 tentoonstellingen en viert dit jaar alsnog het jubileum. ,,Eigenlijk bestaan we dus 41 jaar, maar dat konden we door het coronavirus niet vieren. Natuurlijk willen we deze mijlpaal niet aan ons voorbij laten gaan”, zegt mede-oprichter Jo Santegoeds.

De expositie genaamd ‘Daar waar de zee het land kust’ is bijna klaar en ook het jubileumboek heeft de organisatie net in huis. ,,Ik ben blij dat we weer aan de slag kunnen en bij deze jubileumexpositie mogen vrijwilligers van KEG ook hun werken exposeren. Het begon toch weer te kriebelen en dat gevoel hebben we ook bij de kunstenaars en dichters", legt voorzitter Jan van den Dungen uit.

Jules Deelder bleef slapen

Volledig scherm De Rotterdamse dichter en schrijver Jules Deelder bezocht jaren terug de KEG in Schijndel, inmiddels is hij overleden. © Paul Bergen In de veertig jaar dat KEG culturele evenementen organiseert, springt het literaire café er volgens Van den Dungen toch het meest uit. ,,Heel De Kafmolen zat vol en we hadden een mooie mix van dichters en muziekgroepen. In onze beginjaren kwam zelfs Jules Deelder, dat was al helemaal speciaal.”

Een avond die Van den Dungen niet snel vergeet. De inmiddels overleden dichter kwam voor een vriendenprijsje naar Schijndel. ,,We hadden hem geboekt voor een paar honderd gulden en dat zou een paar jaar later al niet meer kunnen. Daar hadden we echt geluk mee. Hij is zelfs nog bij mij blijven slapen, omdat er in het dorp geen slaapplek te vinden was.”

KEG-trein

Naast het succes van het literaire café, kijken Santegoed en Van den Dungen graag terug op de KEG-trein. Een trein die reed over het Duitse lijntje en waar vele Schijndelaren op afkwamen. ,,Dat was het ter ere van het 10-jarig bestaan. We gingen vanuit het oude station in Schijndel naar 't Groene woud, ook wel station Liempde-Zuid genoemd. Er reed al even geen trein meer daar, dus de automobilisten schrokken zich een hoedje", lacht Santegoeds.

Volledig scherm Jo Santegoeds (links) en Jan van den Dungen van de KEG uit Schijndel. © Jan Zandee/Fotobureau Bolsius

De mannen vinden het jammer dat de KEG-trein niet meer terugkomt, want dat zou volgens hen zeker weer een succes worden. ,,Voor Schijndel is dat echt een groot gemis. Het brengt zoveel historie terug in het dorp. Het is jammer dat het spoor zo verouderd is. Ik zie het niet meer gebeuren", zegt Van den Dungen.

De jubileumexpositie van KEG op zondag 24 oktober (vanaf 13.00 uur) bestaat uit 25 beeldende kunstenaars en 24 dichters. Ook is er live muziek en dragen enkele dichters hun gedichten live voor. De gratis expositie is tot en met 21 januari 2022 te zien in 't Spectrum, van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 20.00 uur.