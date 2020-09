Zelfs larven van bosbeekjuffer en beekrombout verhuizen mee in Kampina: natuur heeft vreselijke dorst

BOXTEL - Waterschap De Dommel en Natuurmonumenten zijn nu echt begonnen aan drie grote klussen in de Kampina. Het werk komt als geroepen, want de natuur sterft hier van de dorst. Vooral de blauwgraslanden en bossen rond de beek kunnen een ‘natte’ redding wel gebruiken.

Overal stofwolken als we over de zanderige Brinksdijk in de Kampina naar de Heiloop, een grote landbouwsloot en de Beerze lopen. De natuur piept en kraakt hier onder de geseling van een langdurige droogte. En juist daartegen willen waterschap De Dommel en Natuurmonumenten dat de Kampina zich wapent. Met speciale aandacht voor nog maar 2,1 hectare zeldzame blauwgraslanden en 22 hectare begeleidend bos naast de beek.

Eric Schellekens bij waterschap De Dommel is projectleider voor het aanpakken van de Beerze in de Logtse Velden en het veranderen van de waterhuishouding in de Heiloop en een flinke landbouwsloot in dit gebied van de Kampina. ,,Bijna tien jaar geleden hebben we al een flink project gedaan. En rond 2018 zijn we begonnen met de voorbereidingen van dit werk. De Heiloop wordt ondieper. Zo kan kwelwater met kalkhoudende stoffen veel beter de Heiloop passeren en de blauwgraslanden bereiken. Zo wordt het weer de natte natuurparel die we graag willen.”

Oude meanders Beerze herstellen

Tegelijkertijd wordt een deel van de Beerze veranderd. ,,We zoeken oude meanders weer op en herstellen die. Daarnaast leggen we een landbouwsloot een stuk verderop in het landschap. Dat heeft allemaal invloed op een betere waterhuishouding. Waar nu nog een vistrap én stuw ligt in de Beerze, pakken we de boel ook aan. Dat is het laatste werk. De stuw is oud en reguleert de waterstand minder goed dan een nieuwe klepstuw, waarmee we veel meer invloed hebben op de waterstand. De vistrap verdwijnt, de vissen kunnen straks de klepstuw gebruiken om naar paaigebieden te trekken.”

Er komt veel bij kijken

Het werk lijkt eenvoudig uit te voeren. Een deel van de Beerze bij de Brinksdijk heeft al haar oude loop terug. ,,Maar er komt erg veel bij kijken. Vooral omdat je in een Natura 2000-gebied moet werken. We letten met zijn allen heel streng op alle voorwaarden. Zo gebruikt de aannemer hybride graafmachines om minder CO2 uit te stoten. Maar er wordt ook erg op zeldzame diertjes gelet.”

Behoud larven bosbeekjuffer

Boswachter Luc Roosen van Natuurmonumenten noemt onder meer dat een ecoloog over de rug van de aannemer meekijkt en in het water zoekt naar larven van de zeldzame bosbeekjuffer en beekrombout. Ook modderkruipers worden gezocht en in nieuw gegraven meanders weer uitgezet. ,,Zelfs dood populierenhout wordt behouden. Dat is een plek waar de vermiljoenkever graag huist. Zo letten we op veel details in dit natuurgebied.”

Humuslaag met zaden bewaren

Bij de Heiloop zijn in het voorjaar al bomen gerooid. Het gezaagde hout is onlangs afgevoerd, zodat de aannemer met het ondieper maken van de loop kan beginnen. ,,Zelfs de humuslaag is al afgegraven en die wordt in een depot bewaard. Als straks de boel klaar is komt dat humusbed weer terug. Daarin zitten talrijke zaden van plantjes en kruiden die hier van oorsprong voorkomen. Zo helpen we de natuur snel weer te herstellen.Met als einddoel straks mooi kalkrijk kwelwater dat op de juiste plekken aan de oppervlakte komt en de blauwgraslanden en alluviale bosstroken langs de rivier de ‘natte voeding’ geeft die nodig is.”

Volledig scherm Eric Schellekens van waterschap De Dommel (l) en boswachter Luc Roosen van Natuurmonumenten bekijken de de nieuwe meander van de Beerze in de Kampina. © Domien Van Der Meijden