Zelfs Tarzan en Minoes, mét een ‘rugzakje’, vinden door corona nieuw baasje

Bij Stichting Zwerfkat Boxtel kloppen vaak mensen aan de deur voor een nieuw huisdier. ,,Voor een hond moet je veel thuis zijn”, zegt Brenda van de Laak van Stichting Zwerfkat Boxtel. ,,Dat is hier met onze met katten anders. Die vermaken zich wel thuis, als het baasje naar kantoor is. Wij merken door het jaar heen dat er veel vraag is naar zwerfkatten die mensen een fijn nieuw thuis willen bieden. In de wintermaanden, zoals nu, halen we zelfs honderd zwerfkatten uit Athene in Griekenland. Die krijgen hier een nieuw baasje. In het voorjaar en zomer is het aanbod van nieuwe kittens in onze regio groot genoeg om mensen aan een nieuwe Minoes te helpen.”