Zelfs vijftig jaar oude afspraken houden bouw woning niet tegen

Bomen planten ligt even stil in Sint-Michiels­ges­tel door alle gedoe met PFAS

19 november SINT-MICHIELSGESTEL - Nieuwe bomen planten of een border met oude planten vervangen voor mooie nieuwe? Het ligt allemaal even stil in Sint-Michielsgestel. Want overal betekent dit het werken met zand en dan komen die nieuwe, strenge gifregels van PFAS om de hoek kijken. Die maken het werk nu peperduur.