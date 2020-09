Zes brandweermannen in touw om vrouw uit speeltoestel in Boxtel te bevrijden

Ondanks dat buurt het niet wil: ‘Bos in Liempde moet weer een leembos worden zoals honderd jaar geleden’

19 september LIEMPDE - Meestal komt er fel protest als natuur ten koste gaat van gebouwen. Maar in Liempde is het precies andersom. Boeren verkochten hun percelen voor de aanleg van een oerbos. En juist daarmee zijn omwonenden niet blij. Ze vrezen bijvoorbeeld overlast van grote koeien. Maar, de ontwikkeling van De Geelders tot oerbos is in gang gezet.