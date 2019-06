Zestig kilometer zwemmen voor het goede doel in Schijndel

Update En weer historisch besluit over opsplit­sing Haaren

12:23 HAAREN - Op de historische 75ste herdenking van D-Day was er donderdagavond 6 juni ook in de gemeenteraad van Haaren een historisch moment. De raad stemde unaniem in met het herindelingsadvies voor de opsplitsing van de gemeente. ,,Sommigen in Haaren zullen dit ook als een bevrijding zien”, zei VVD’er Boy Scholtze met een glimlach.