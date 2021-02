Zestig man strooien ruim 450.000 kilo zout in Meierijstad

Rondweg aan noordkant Boxtel is eerste heilige voornemen van de nieuwe coalitie

10 februari BOXTEL - Met als titel ‘Samen aan de slag’ hebben BALANS, Combinatie95 en INbox in een uitgebreid coalitieakkoord de route naar 2026 uitgestippeld. ,,We hebben zin om de mouwen op te stropen”, is een van de eerste regels in de tsunami aan tekst op 34 pagina’s.