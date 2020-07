Zeventig boeren met tractoren blokkeren A2 bij Liempde

Met de burgemees­ter in de bus: Sint-Michiels­ges­tel zet gedecoreer­den toch nog op een podium

16:15 SINT-MICHIELSGESTEL/BERLICUM - Jammer, de lintjesregen die op 24 april in de kiem werd gesmoord door corona. Maar vandaag kregen decorandi overal in de regio alsnog hun lintje. Op 1,5 meter afstand. Ook in de gemeente Sint-Michielsgestel maakten ze er een feestje van.