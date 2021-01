Zo gaat het nieuwe wijkgebouw in Schijndel eruit zien, hoewel...

SCHIJNDEL - Het ontwerp voor het nieuwe wijkgebouw in de Schijndelse Bloemenwijk is eindelijk klaar. Hoewel... ,,We vinden dat het gebouw aan de buitenkant nog wel een iets vriendelijkere uitstraling mag krijgen.”

Al zeker acht jaar hebben ze het in de Bloemenwijk over een nieuw wijkcentrum aan de Papaverstraat. En nu is er dan eindelijk een ontwerp gekozen.

Volledig scherm Bart Eijkemans, de oud-wethouder van Schijndel is nu ook voorzitter van WoonService Boschweg. © Jan Zandee Een werkgroep met vertegenwoordigers van woningcorporatie Woonmeij, de gemeente Meierijstad, de Seniorenraad Meierijstad en toekomstige gebruikers van het wijkgebouw kozen voor het plan van De Loods Architecten en Adviseurs BV uit Aarle-Rixtel. ,,Een mooi ontwerp, maar we vinden dat het gebouw aan de buitenkant een nog wel iets vriendelijker uitstraling mag krijgen. Het is nogal een kolos", zegt Bart Eijkemans. De oud-wethouder van Schijndel is sinds kort de nieuwe voorzitter van Woonservice Boschweg. ,,En we kozen ook voor een andere indeling van de begane grond, die beter past bij onze plannen voor het wijkcentrum.”

Het bestuur van Woonservice Boschweg, een organisatie voor onder wonen, welzijn en zorg in deze wijk, is verantwoordelijk voor twee wijkgebouwen in Boschweg: Het Gasthuis (in de kapel van het voormalige Huize Lidwina) en wijkcentrum Bloemenwijk. Nu dus nog voor het oude schoolpand aan de Papaverstraat en over enkele jaren over het nieuwe multifunctionele centrum.

De huidige gebruikers van het wijkgebouw, zoals de wijkraad en het jeugdhonk, gaan straks ook naar het nieuwe. En daarbij komen de gebruikers van De Kajuit, dat iets verderop is gevestigd aan de Houtstraat. Ook deze plek is in beeld voor sociale huurwoningen.

Volledig scherm Schijndel. De Papaverstraat in de Bloemenwijk met links het wijkcentrum en rechts de Spar © Olaf Smit

Wooncomplex voor senioren

Boven het nieuwe wijkgebouw komt plaats voor de eerste versie van b’Ons Thuis, een wooncomplex voor senioren met een gezamenlijke ontmoetingsruimte. Het idee hiervoor is afkomstig van Seniorenraad Meierijstad, die hier al sinds 2017 mee bezig is.

Woningcorporatie Woonmeij gaat in totaal bijna 40 sociale huurwoningen realiseren in het park bij de Papaverstraat. Boven het wijkcentrum komen circa 16 appartementen. Iets verderop komt nog een wooncomplex met 16 woningen. En dan nog zeven rijtjeswoningen bij Crocushof. Tegen het gebouw met 16 appartementen kwam al het nodige verzet vanuit het Narcishof.

,,Volgende week gaan we in gesprek met omwonenden", zegt bestuurder Mark Wonders van Woonmeij. In de gemeenteraad gingen eerder al stemmen op voor een mogelijk andere locatie voor het tweede complex met 16 woningen; tegenover de Spar. Wonders wil hier nu nog niets over zeggen. ,,We gaan eerst in gesprek met de buurt.”

Wonders verwacht in 2022 te kunnen beginnen met sloop en bouw. Voor die tijd moet een nieuw bestemmingsplan rond zijn. ,,Dan kan het ergens in 2023 open.”

Volledig scherm Voorzitter Jan Netten en bestuurslid Carina de Vroomen van de wijkraad Bloemenwijk voor het huidige wijkcentrum. © Olaf Smit