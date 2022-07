‘Zoals de Herenboeren op kleine schaal groente verbouwen, die kant moet het op!’

,,We moeten wat de voedselproductie in ons land betreft terug naar vroeger, naar het kleinschalige. Zoals de Herenboeren dat hier uitleggen”, zegt Arno Smies. Voormalig kok Smies is een van de bezoekers van de presentatie van de Herenboeren. Een vijftal Herenboeren propageert er deze ochtend de activiteiten van hun coöperatieve boerderij op het Gestelse Landgoed Wilhelminapark.

Lange reis, en dan deels verspild

Een vrouw luistert aandachtig toe. Even daarop zegt zij helemaal achter de ideologie van de Herenboeren te staan. ,,Ik volg de ontwikkelingen in de wereld, ik zie ook dat veel voedselproducten een ontzettend lange weg afleggen voordat ze op onze tafel belanden. En dan heb je ook nog eens de enorme verspilling.” Dat kan anders, vindt deze mevrouw, op de wijze die ook de Herenboeren voor ogen hebben.

Volledig scherm Bezoekers luisteren geïnteresseerd naar het verhaal achter de landbouwproducten. Het kan op veel instemming rekenen. © jan zandee

Samen Duurzaam Voedsel Produceren

Het concept van de Herenboeren, met als motto Samen Duurzaam Voedsel Produceren, vond in 2012 zijn oorsprong. Pionier Geert van de Veer opperde om met 50 eigenaren, die zich voor een bedrag van tweeduizend euro konden aanmelden als Herenboer, te starten in het Wilhelminapark. In 2016 ging de boerderij van start. Twintig hectares bewerkt de organisatie nu, als gemengd bedrijf. Tien bestemd voor koeien, de overige als boomgaard, voedselbos en voor varkens. Het Herenboeren-concept verspreidde zich over het hele land, met inmiddels veertien boerderijen.

Monsterlijke trekkers

Arno Smies omarmt de initiatieven van de Herenboeren. Niet als enige, blijkt al gauw. Dorpsgenoot Mari van Boxtel, intensief in gesprek ging met de organisatie, deelt Smies’ mening. Van Boxtel weet waarover hij spreekt. ,,Ik heb een agrarische achtergrond, en ben ervan overtuigd dat we met de huidige productie in ons land niet kunnen doorgaan. We moeten terug naar het kleinschalige, terug naar de kern. In het belang van onze kinderen en kleinkinderen.” Van Boxtel noemt als voorbeeld de monstrueuze trekkers. Die rijden naar zijn mening met hun loodzware gewicht de vruchtbare bodemstructuur plat, zodat bij voorbeeld wormen er niet meer in kunnen. De Herenboeren bieden aantrekkelijke en haalbare oplossingen, vindt Van Boxtel. Een bezoekje voor nieuwe indrukken aan het Wilhelminapark zit er voor hem beslist in. Net als Arno Smies dat overweegt.

450 mensen eten al van de boerderij

Grote kans dat de bezoekers bij de boerderij Simon Smeulders aantreffen, voorzitter van de Herenboeren-ledenwerfcommissie en rondleider. ,,Op dit moment hebben we 210 leden, wat nu overeenkomt met 450 monden”, legt Smeulders uit. De term ‘monden’ is bij de Herenboeren weer gekoppeld aan het aantal personen voor wie de individuele Herenboer producten wil afnemen van de organisatie. Is de inleg van tweeduizend euro niet voor veel mensen een te groot obstakel? ,,Voor mensen die daadwerkelijk ons initiatief ondersteunen, vinden wij vrijwel zeker een oplossing”, aldus Herenboer Smeulders.