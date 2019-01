Zoeken naar identiteit met Meierijstadkunde, ‘Meierijstad komt uit drie families’

Op iedere tafel liggen vier foto’s: het oude raadhuis van Erp, de CHV Noordkade in Veghel, de Glazen Boerderij in Schijndel en de Knoptoren in Sint-Oedenrode. Zeker dertig medewerkers van de gemeente Meierijstad krijgen deze beelden in groepjes voorgelegd tijdens de cursus Meierijstadkunde in de oude raadzaal van Veghel.



De opdracht luidt: welke van deze vier gebouwen kan weg? De meeste groepjes komen er niet uit, de historische en moderne iconen zijn hen té dierbaar. In één groep kiest de meerderheid voor de Glazen Boerderij. ,,Te commercieel", zegt een van hen.