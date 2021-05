Zoektocht geld Kleine Aarde neemt meer tijd in beslag

Geld, daarom draait het in veel gevallen. In het plan dat in de maak is voor de ‘nieuwe Kleine Aarde’ in Boxtel is dat niet anders. Het terrein van het voormalig milieucentrum weer aan de praat krijgen met activiteiten en gebruikers, dat is nog wel te doen. Maar hoe dat nieuwe leven ook rendabel te maken? ,,Dat is een opgave”, zegt Theodoor van Leeuwen, secretaris /penningmeester van het nieuwe bestuur en initiator achter de poging de Kleine Aarde weer van betekenis te laten zijn. Een opgave die zo groot is, dat het alvast langer duurt alvorens er kan worden aangeklopt met een plan bij de gemeente, eigenaar van het centrum. ,,We dachten de klus in april te hebben geklaard, maar dat valt tegen. We streven nu naar eind juni.”