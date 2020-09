Zoektocht met politiehelikopter bij Sint-Oedenrode naar vermiste Loekie Krull (15) uit Boxtel

Dahliashow in Schijndel laat bloemen stralen: ‘Sommige soorten hebben we zelfs opnieuw moeten planten’

13 september SCHIJNDEL- Bloemen in allerlei vormen en kleuren. Tuinvereniging Arcadia in Schijndel was afgelopen zondag het decor voor de jaarlijkse dahliashow. En met ruim honderd soorten dahlia’s viel er genoeg te bekijken.