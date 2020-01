Zoektocht naar giraffen begonnen voor BestZoo: ‘langnekken’ straks publiekstrekker bij nieuwbouw

Teun uit Schijndel verbleef in door bosbranden getroffen gebied in Australië: ‘De zee is de veiligste plek’

12:33 MELBOURNE/SCHIJNDEL - De oostkust van Australië wordt al weken geteisterd door hevige bosbranden. De Schijndelse Teun van Roosmalen (30) verbleef enige tijd in heftig getroffen plaatsen als Narooma en Mallacoota, maar is nu veilig in Melbourne: ,,Ook hier hangt veel rook in de lucht, je ziet nauwelijks iets”.