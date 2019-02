Zoektocht naar plek geldautomaat Gestel gaat weer verder

Poging om muziekavon­den 40-plus in Boxtel weer nieuw leven in te blazen

26 februari BOXTEL - De Boxtelse Athoniek Voets en Irma Steinmann willen oude tijden doen herleven in Boxtel. Vroeger waren er de veertigplus-feesten in De Kei boven bij het zwembad en de sporthal, later werden deze gehouden bij grandcafé Rembrandt in de Rechterstraat.