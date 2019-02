Zoete koekjes met een korreltje zout

Wij Hollanders hebben zo ons eigen eet- en drinkgedrag, en dat gaat van appelmoes tot zure haring. Gaan we op vakantie? Inpakken die hagelslag. Is er iemand jarig? Hoera voor de stoelenkring, blokjes kaas en bitterballen. Op oudejaarsavond eten we massaal oliebollen en krijgen we een baby, dan serveren we beschuit met muisjes. Ons eeten is zo typisch dat het op 21 februari centraal staat in de lezing van volkscultuurgoeroe Ineke Stroucken in Boxtel. Niet om te pretenderen dat iedere Hollander elke dag stamppot maakt of wekelijks een frikandel uit de muur trekt. Ook niet omdat Ineke niet snapt dat het gemiddelde Nederlandse gezin anno 2019 gewoon spaghetti, Indiase curry en Mexicaanse wraps eet. Nee, ze wil gewoon dat we een stukje Nederlandse cultuur erkennen en herkennen. Naast klompen en molens, danken we snert en kaas aan onze voorouders. Net als België in één adem genoemd wordt met Menneke Pis en puntzakken friet, en Afrika met kroeshaar en skottelbraai.