Zoetzure augurken of Pools bier? Binnenkort ook in Schijndel te koop

video Landbouw­voer­tuig in brand op boerderij in Boxtel, vlammen slaan over naar schuur

21 september BOXTEL - Op een boerderij aan de Liempdseweg in Boxtel is een landbouwvoertuig in brand gevlogen. De vlammen sloegen over naar een schuur. De rook was in de wijde omgeving te zien.